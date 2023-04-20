Bakan Kurum: "Beyoğlu'nda örnek projeler üretmeye devam edeceğiz"

BEYOĞLU'NDA ÖRNEK PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu'na her geldiğinde ayrı bir heyecan yaşadığını belirterek, "Eser siyaseti için sizlerle bir aradayız. İstanbul'umuzun daha huzurlu olması için dev bir adım daha atıyoruz. İstanbul'un nefes alacağı bir alan olacak burası. Öte yandan 398 yeni konutlarımızı da hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz bugün. Beyoğlu için 424 otoparklı nikah salonumuzun da temellerini bugün atacağız. 39 ilçemize olduğu gibi Beyoğlu'nda da örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. İstanbul'umuzda bu aziz şehrin, dört bir yanında dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre 20 yıldır hizmet ediyoruz, çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

BİR TARAFTA 1500 GÜNDE 1500 KONUTU TESLİM ETMEYENLER VAR

Bakan Kurum, "İstanbul özeline geldiğimizde İstanbul'umuzun 39 mahallesinde 695 bin konutu dönüştürmüş, sahada fiilen 93 bin konutu dönüştürenler var. Diğer tarafa baktığınızda 5 yılda 100 bin konut sözü verip 1500 günde 1500 konutu teslim etmeyenler var. CHP, bundan 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu: Martın sonu bahar olacak diyordu. Ne hikmetse o marttan 4 yıl geçti. O baharı biz ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de göremedik. Biz AK Parti olarak kararlıyız. Cennet vatanımızın 39 ilçesini 963 mahallesini ekibimizle gece gündüz çalışacağız. Bunların yalancı baharlarına asla terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU MİLLET BAHÇESİ BÖLGENİN EN BÜYÜK YEŞİL ALANI OLACAK

İstanbul'un en önemli yeşil alan projelerinden biri olan Beyoğlu Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu. Kasımpaşa'nın merkezinde, Küçük Piyale Mahallesinde 17 dönümlük alanda inşa edilen Beyoğlu Millet Bahçesi, yüzlerce ağaç ve binlerce çiçek, dinlenme ve etkinlik alanları ile bölgenin en büyük yeşil alanı olacak. Projeyle birlikte yeni bir modern Nikah Sarayı, kapalı otopark ve destek ticari üniteler de Beyoğlu'na kazandırılmış olacak. Beyoğlu Millet Bahçesi, yapılan yatırımlarla yeniden eski görkemli günlerine dönen Kasımpaşa'ya da değer katacak.

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DAHA TAMAMLANARAK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Beyoğlu Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde hayata geçirilen 'Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. Proje kapsamında 16.000 m² alanda 398 konut, 20 dükkan ile cami ve sosyal tesis inşa edildi. Hak sahipleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle anahtarlarını teslim alarak yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

BEYOĞLU'NUN İLK EKOLOJİK PARKI AÇILDI

Beyoğlu'nda ilki inşa edilen Piyalepaşa Ekolojik Parkı hizmete açılan diğer marka projelerden birisi oldu. Sürdürülebilir kentsel tasarımı ile Beyoğlu'na yeni bir renk katan Piyalepaşa Ekolojik Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlarla birlikte parka fidan dikti.