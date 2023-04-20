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Giriş Tarihi: 20.4.2023

PKK elebaşı Karayılan’dan Kılıçdaroğlu’na destek

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK elebaşı Karayılan’dan Kılıçdaroğlu’na destek
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki liderleri, peş peşe yaptıkları açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açık açık dile getirmeyi sürdürüyor. PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da, özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Karayılan, örgütün yayın organı bir televizyonda yaptığı açıklamada, "Kürtler doğal haklarını istiyor. Yani nasıl ki yeryüzündeki tüm halkların dil hakkı, kendi kendini yönetme hakkı varsa Kürt halkı da bunları istiyor. Kürt sorunu çözülmediği müddetçe, Türkiye'de demokrasi gelişemez, ekonomi de toparlanamaz. Bunun için esas mesele Kürt meselesidir. Yani bir barış yaşanmadığı sürece Türkiye'de demokrasi de gelişmez. HDP ve Millet İttifakı'nın seçimlere iyi hazırlanmaları gerekiyor. Herkes bu dönemde gerçekten iyi çalışmalı. Bunun için de ev ev dolaşmaya ihtiyaç var" diyerek 7'li koalisyonu destekledi.
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PKK elebaşı Karayılan’dan Kılıçdaroğlu’na destek
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