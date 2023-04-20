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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Vatandaşlardan Togg deneyimi: Uçağa binmiş gibi hissettim

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vatandaşlardan Togg deneyimi: Uçağa binmiş gibi hissettim
Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X modelinin Anadolu, Gemlik ve Kula renklerinin sergilendiği İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Togg Deneyim Merkezi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurada araç almaya hak kazanan ve aracı inceleme imkânı bulan vatandşlar deneyimlerini anlattı.
Haluk Perk: Elektronik bölümü çok etkileyici. Yüksek ve ferah bir iç dizayna sahip. Sanki kokpitteymişiz hissi veriyor. Emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Bu araç milli gururumuz olacak.




Ahmet Pacan: Böyle bir teknolojiyi beklemiyordum. Adeta uçak gibi. Bu milli bir gurur, binerken dahi heyecanlanıyorsunuz. Bir an önce alıp yollara çıkmak için sabırsızlanıyorum.
Meral Poçan: Araç teslim edilmeden önce gelip deneyimlemek istedik. Ben yabancı marka araç kullanıyorum fakat yerli ve milli aracımız daha güzel. İç dizaynı elektronik ve dijital aksamı çok güzel, sanki uçağa binmiş gibi hissettim. Filmlerde Kara Şimşek dizisinde gördüğümüz araç gibi olmuş.
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Vatandaşlardan Togg deneyimi: Uçağa binmiş gibi hissettim
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