AK Parti’ye silahlı saldırı

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki, depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti merkezine dün saat 16.00 sıralarında gelen saldırgan pompalı tüfekle 13 el ateş açtı. Kurşunlar parti tabelasına, camlara ve içerideki duvarlara isabet etti.Ardından bina kapısına yönelen saldırgan, polis aracını fark edince silahını bırakıp uzaklaştı. Kısa süre sonra polisin yakaladığı saldırgan E.K. (24) Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken "Atatürk için yaptım, CHP'nin binasına sıktılar" dedi."Kim sıktı?" diye sorulması üzerine şüpheli "Bilirler kim sıktığını, cesur olun, cesur, Türkiye cesur olsun" cevabını verdi. Olay yerinde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zanlı doğrudan AK Parti'yi hedef aldığını söylüyor. Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz" dedi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da "Saldırı ve şiddet nereden gelirse gelsin lanetliyoruz" dedi.