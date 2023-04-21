Bakan Kurum: Bu seçim Türkiye yüzyılı adına atılacak önemli bir adım olacaktır

"İSTANBUL'UMUZUN FİNANS MERKEZİ OLMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Kurum, "21 yıldır hep milletimiz ve milletimizin refahı için çalıştık. Eser dedik, eser siyaseti yaptık ve sözümüzü hiçbir zaman yükseltmedik. Biz konuşmadık, eserlerimiz konuştu. İstanbul'umuzda da 3 gün önce hemen Ümraniye'mizin sınırları içerisinde yer alan hepinizin de bildiği finans merkezimizi açtık. İstanbul'umuzun finans merkezi olması adına çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Burada yeni istihdam alanları olacak. Gençlerimiz, kadınlarımız çalışacak ve burası finansın kalbi olacak. İstanbul'umuz finansın merkezi olacak ve inşallah herkesin, hepimizin mutlu, huzurlu yaşadığı İstanbul'umuza katkı sağlayacak. Tabii hemen arkasından ne yaptık? Gittik Fikirtepe'deki konutlarımızın anahtarlarını teslim ettik. Oradan Pendik'te yine Dumlupınar Mahallemizdeki kentsel dönüşüm konutlarımızın temellerini attık. Dün Beyoğlu'nda, Okmeydanı'ndaydık. Kasımpaşa'da 450 araçlık otoparkımızı millet bahçemizi ilk fidanlarla buluşturduk temellerimizi attık. Akşam Şişli'de vatandaşlarımızla beraberdik ve onların sorunlarını, problemlerini çözmek üzerine gayretler sergiledik. Bugün İstanbul'umuzun dönüşümü adına çok önemli bir törenimizi öğleden sonra saat 3'de Gaziosmanpaşa'da yapacağız. Niye Gaziosmanpaşa biliyor musunuz? Sayın cumhurbaşkanımız 2012 yılında Gaziosmanpaşa'da 'bedeli ne olursa olsun biz ülkemizi dönüştüreceğiz' dedi ve ilk temelimizi oradan attık. O günden bugüne üç nokta 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Vatandaşlarımızın daha sağlam, daha güvenli yuvalarda yaşamasına imkan sağladık" dedi.