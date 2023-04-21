CHP’li başkan AK Parti’ye oy taktiği verdi, CHP görevden aldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Iğdır'da CHP'li Karakoyunlu İlçe Başkanı Cafer Dalga'nın konuşması gündeme bomba gibi düştü. Dalga Karakoyunlu ilçesine ziyarete giden AK Parti Milletvekili Adayı Cantürk Alagöz'ün önünü kapattı. İlçe Başkanı Dalga, milletvekili adayına ilçede iki sondaj kuyusu açılması halinde en az 480 ile 600 oy çıkacağını belirtti.

İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Yapılan konuşmanın ortaya çıkması sonrası CHP İl Başkanlığı, İlçe Başkanı'nın görevden alındığını belirten bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "19 Nisan 2023 tarihinde, AK Parti milletvekili adayının Karakoyunlu ilçemizi ziyareti esnasında, CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı partimizin temel ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunmuştur.

Yerel basına yansıyan görüntülerde de görüleceği üzere söz konusu şahsın talihsiz açıklamaları sadece kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine dayanaraktan İl Yönetim Kurulunun kararı ile Karakoyunlu İlçe Başkanı görevinden alınmıştır. Bilgilerinize sunarım" denildi.