Sultanahmet Camii’nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık

Bugün cuma namazımızda restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmete başlaması vesilesiyle burada kıldık. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere hepsini tebrik ediyorum.

Sultanahmet İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir. Burası sadece cami değildir, medresesi hamamı çeşmesi ve pek çok birimiyle külliyedir.

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"TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE OLANLARDAN BAŞKA BİR ŞEY BEKLENİR Mİ?"

Ata yadigarı eserleri yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.

Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle beraber, durmak yol yola devam...