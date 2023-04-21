Sultanahmet Camii’nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından bugün yeniden ibadete açıldı. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(Sultanahmet Camii) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik.
Ne mutlu bize ki böyle güzel bir günde restorasyonu bitirdik. Cumaya denk gelişiyle de iki bayramı bir arada yaşadık.
Bugün cuma namazımızda restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmete başlaması vesilesiyle burada kıldık. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere hepsini tebrik ediyorum.
Sultanahmet İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir. Burası sadece cami değildir, medresesi hamamı çeşmesi ve pek çok birimiyle külliyedir.
Sultanahmet Camii tekrar ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: "İki bayramı bir arada yaşadık" | Video
"TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE OLANLARDAN BAŞKA BİR ŞEY BEKLENİR Mİ?"
Ata yadigarı eserleri yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.
Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle beraber, durmak yol yola devam...
SULTANAHMET CAMİİ'NİN TARİHİ
Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.
İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.
"Klasik dönemin son büyük camisi" olarak nitelendirilen Sultanahmet Camisi'nin külliyesi, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar içerecek şekilde inşa edilirken bazı yapıların bugüne ulaşamadığı biliniyor.
Sultanahmet Camisi, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.
KENTİN KALBİNDE BİR MÜHÜR
Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camisi'nde, 6 Temmuz 2017'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyonu başlatılan "Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" projesi tamamlandı.