Türkiye’nin özgürlük meşalesi

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK YOLUNDA TARİH YAZILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır" diyen Erdoğan, şunları söyledi:Bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Tuna-1 kuyusundaki sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih Sondaj Gemimize Kanuni gemimizin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çayçuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı.Sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık 1 yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziranında önce sığ denizde sonra derin denizde boru serim aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine marttan itibaren sistemin testlerine başladık. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir.Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle, bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına pek çok müjde ile çıkacağız. Durmak yok yola devam derken bunu kast ediyoruz. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız, milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmayacağız. 'Yarın değil hemen şimdi' diyerek 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum.Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Kamu kurumu ve siyasi lideri zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor, tefeci de ellerini ovuşturuyor Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele ile tüm bu heveslerini kursaklarında bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda.Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üs haline getiriyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirirken, milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz.'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize 'Yapamazsınız.' diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum.İnsanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. 'Ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak?' Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her işi, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? '300 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum.' diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun?Daha önce madencilerle ilgili verdiğim sözle 1000 kişilik eleman alımı olacağını söylemiştim. Bunu 2 binle perçinliyoruz. İnşallah 2 bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız.projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.Başkan Erdoğan, törende konutlarda ücretsiz doğalgaz kullanımına ilişkin müjdeleri de açıkladı:Türkiye'nin imkanlarını kullanma sözümüzü de unutmuyoruz. Sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Her bir hanenin doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.Önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine tüm dargelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun.Karadeniz gazının sevincinin, mutluluğunun coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Mutfak ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamının bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz.Başkan Erdoğan liderliğinde son yıllarda peş peşe yapılan hamleler, enerjide bağımsızlığa giden yolun kapılarını Türkiye'ye ardına kadar açtı. 2013'te alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi ile sismik araştırmaya yönelen Türkiye, asıl büyük sıçramayı 2017'den itibaren yaptı. Bu yolun köşe taşlarından biri, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan milli enerji ve maden politikası oldu.Albayrak, denizlerdeki arama çalışmalarına öncülük etti. O dönemde birçok kişi bunu, hayalden öteye geçmeyecek bir hedef olarak görüyordu. Ancak ortaya konulan irade ve atılan kararlı adımlar, bunun ulaşılabilir bir hedef olduğunu gösterdi. Oruç Reis ve Fatih gemilerini envanterine dahil eden Türkiye, ilk kez derin deniz sondajında önemli bir mesafe aldı. 2018'de Yavuz sondaj gemisi ile Türkiye bu alanda önemli bir kapasiteye ulaştı. 2020 yılı başlarında alınan Kanuni derin sondaj gemisi ise Türkiye'nin doğalgaz üreticisi olma iddiasını tescilledi.ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının ilk keşiften üretime kadar dünyanın en kısa sürede yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Proje tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu tek başına karşılayacak. Bir başka ifadeyle keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" dedi.