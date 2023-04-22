CHP’li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP’nin tutum belgesi ile 6’lı masanın ortak metni örtüşüyor

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bazı önceliklerinden vazgeçen İYİ Parti'nin de yer aldığı Altılı Masa'nın ortak metninin HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü bildirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP ile işbirliklerini itiraf etti. İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini ve ortak bir metinde bir araya geldiklerini söyleyen Tanrıkulu, 6'lı Masa'nın liderlerinin imzaladığı 2 bin 400 maddelik metnin birçok noktasının HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü söyledi. HDP/PKK ile işbirliklerini itiraf eden Tanrıkulu, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul ettiklerini beyan etti.