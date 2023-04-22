Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinin köylerinde, devlet verdiği sözü tutarak köy evlerinin ilk 20'si tamamlandı. Nurdağı'nın Belpınar köyünde 14, Mesthöyük köyünde 3, Türkoğlu'nun Özbek köyünde de 3 ev, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan törenle hak sahiplerine teslim edilecek.Mesthöyük köyünde tamamlanan ve eşyaları da döşenen evleri köylüler çok beğendi. Köy sakinlerinden Ramazan Yılmaz (78), "Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu ve evleri bayrama yetiştirdi. Şuanda 20 evi teslim edecekler. Kalan evlerde neredeyse bitti bitecek. Evler kale gibi sapa sağlam. Ayrıca biz bu kadar konforlu olacağını tahmin etmiyorduk. Bir ailenin çok rahat yaşayabileceği 3 artı 1 büyüklükte. Böyle evleri biz ancak hayal edebilirdik. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız sayesinde hayalimiz gerçek oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.Abdullah Yıldırım ise, "Depremde eşimi çocuklarımı, kardeşimi ağabeyimin ailesini kaybettik. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve evleri yaptı. Ben bu kadar kısa sürede yapılacağını sanmıyordum. Devletimiz bize çifte bayram yaşattı" ifadelerini kullandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önceki gün resmi sosyal medya hesabından Mesthöyük köyünde tamamlanan evlerin videosunu paylaşarak, "Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız" demişti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Başkanlığı ve AFAD koordinesinde yapılan evler, köylerin yakınlarında zemin etütleri sağlam çıkan dağ yamaçlarında inşa edildi. 3+1, tek katlı olarak bölgenin mimarisi ve iklim koşulları dikkate alınarak yapılan evlerin yanı sıra ahır ve sosyal tesisler de yapılacak.Öte yandan Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde de kalıcı konutların yapımı devam ederken, 7 kırsal mahallede de köy tipi afet evlerinin inşaatı devam ediyor.