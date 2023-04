İhanet çetesinin beyni ABD’deki ininde...

SABAH Özel İstihbarat Birimi, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan FETÖ'nün iki numarası İsmail Büyükçelebi'yi ABD'de buldu.FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey isimleri bulan SABAH, üst düzey bir örgüt üyesini daha saklandığı inini görüntüledi."Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" diye adlandırılan örgütün en üst düzey yönetim biriminde yer alan İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'nin New Jersey eyaletinde saklanıyor. SABAH Özel İstihbarat Birimi'nce yapılan saha haber çalışmalarında Büyükçelebi'nin, 80 Lyall Dr, Clifton, New Jersey adresindeki müstakil villada eşiyle birlikte oturduğunu tespit ettik.Günlük hayatında kendisine ait villasındaki bahçesinde bahçe işleriyle uğraşan Büyükçelebi, kırmızı renk bir jip kullanarak haftada bir gün Pensilvanya Saylorsburg Lohmann Rd. 18353 adresindeki toplantılara katılmak üzere Kamp adı verilen örgütün merkez karargâhına gidiyor.İsmail Büyükçelebi, Fetullah Gülen rahatsızlandığında istişare heyetine onun yerine vekâlet ediyor. Büyükçelebi'nin Pensilvanya'daki örgüt karargâhında da Gülen ile aynı katta odası bulunduğu da iddialar arasında. Büyükçelebi'nin ismi elebaşı Gülen'den sonra yerine geçmesi planlanan Türkiye İmamı ve İstişare Heyeti Üyeleri Mustafa Özcan, ve Abdullah Aymaz ile birlikte anılıyor.1997'deUzak Doğu ülkeleri sorumlusu olan Büyükçelebi, 1999'da gittiği ABD'de örgütün "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" veya "Üst Kurul" denilen yapılanmanın içerisinde konumlandı. FETÖ'nün finans kaynakları ve eğitim kurumlarıyla ilgili tüm kararlarda söz sahibi olan Büyükçelebi, örgütün ABD akademisyen, gazeteci, bürokrat ve iş adamlarıyla kurulan ilişkilerini ve ülkedeki faaliyetlerini yönetti.Büyükçelebi'nin Gülen'in kendisine ilk bağlananlardan olan Mehmet Ali Şengül, İsmet Aksoy ve Şerif Ali Tekalan gibi isimlerle yakın olduğu biliniyor. Büyükçelebi, Gülen'in mevcut örgüt otokrasisinin ölümünden sonra bile devam ettirilmesini gerektiğini savunuyor. Uzun yıllar örgüt içinde yönetici pozisyonunda faaliyetlerde bulunan gazeteci yazar Latif Erdoğan'ın FETÖ Ankara çatı iddianamesinde geçen ifadesinde, Büyükçelebi'nin, Fetullah Gülen'in en yakın adamı olduğunu belirtmişti. ABD'deki konumunu kullanan Büyükçelebi'nin açtıkları vakıflar ve kurumlarla Amerika'daki akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar, siyaset çevrelerle irtibat halinde görevini halen aktif sürdürüyor.Büyükçelebi'nin elebaşı Gülen ile tanışması ise 1966 İzmir yıllarına kadar uzanıyor. Örgüt yöneticisi Büyükçelebi, Gülen'in İzmir Kestanepazarı'ndaki örgüt çalışması esnasında örgüte ilk dâhil olan çekirdek kadro arasında gösteriliyor. Türkiye'de uzun yıllar terör örgütü için birçok gizli mahrem hizmetler görevlerinde bulundu. Vaaz sohbetleri esnasında insanların para vermeye ikna edebilecek kabiliyette konuşabilmesi ise örgütte hızlı yükselmesini sağladı. 1970'li yıllarda İzmir ve civar şehirlerdeki tüm ışık evlerinden sorumluydu.1980-1986 arası elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye Geneli vekiliydi. 1990'lı yıllarda ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye Geneli TSK İmamı olarak görev aldı. 1996-1997 yılları arasında örgütün propaganda aracı olarak kullandığı Zaman gazetesinde bir dönem üst düzey yönetici olarak görev alan Büyükçelebi, örgütün sözde Ankara ve Türkiye İmamı olarak da biliniyordu.