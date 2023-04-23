Aldattığı sevgilisi, Önder’i Kandil’e şikâyet etmiş

Kobani davasına ilişkin hazırlanan mütalaada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in, gönül ilişkisi yaşadığı M.Ç. adlı kadın tarafından Kandil'e mektupla şikâyet edildiği ortaya çıktı. Önder'in kendisini aldattığı gerekçesiyle Kandil'e mektup yazan M.Ç. ifadesinde, Önder'le TBMM'de tanıştığını ve sevgili olduklarını belirterek, "İki defa birlikte olduk. Sonra benim telefonlarıma cevap vermemeye, açtığı zaman ise terslemeye başladı" dedi. Önder'in M.Ç.'ye gönderdiği SMS mesajlarında "Diyarbakır, Adıyaman ve Kandil'e gidiyorum şimdi. 10 gün yokum. Ne yapacaksan ben yokken yap" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.