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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Kılıçdaroğlu’na zor soru: Alevi olmayan ulusalcıları partiden tasfiye etmedin mi?

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Kılıçdaroğlu’na zor soru: Alevi olmayan ulusalcıları partiden tasfiye etmedin mi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemde değilken 'Ben Alevi'yim. Artık kimlikleri konuşmayacağız' sözleriyle yaptığı çelişkilerle dolu çıkışa eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten zor sorularla tepki geldi: İşte Çiçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım: İstanbul'da 39 ilçe başkanından kaç tanesi Alevi? 134 milletvekilinden kaç tanesi Alevi? Alevi olmayan ulusalcı, babadan CHP'lileri neden partiden tasfiye ettin? Tunceli Alevilerini; Çorum, Sivas, Amasya, Erzincan ve diğer Anadolu illerinin Alevi yurttaşlarından neden hep üstün tuttun! Türkiye'de senden büyük, kindar mezhepçi bir anlayış yoktur Bay Kemal!
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Kılıçdaroğlu’na zor soru: Alevi olmayan ulusalcıları partiden tasfiye etmedin mi?
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