Kimden korktun da kumar masasına geri döndün?

Suriye İdlib'de 3 yıl önce yürütülen Bahar Kalkanı operasyonunda PKK'yla çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'da yaşayan babası Oktay Tuncer ve annesi Seher Tuncer, SABAH'a konuştu: Noter masası, kumar masası deyip kalktığın o masaya neden oturdun Akşener? O sözleri söylerken ciddiysen kimden korktun? Ağababaları emri verdi de sen de mecbur kalıp boyun mu eğdin? Akşener, sakın bize 'Milliyetçiyim' demesin. Artık ona kimse inanmıyor. 'Vatanı böldürmem' diyen Akşener, HDP ile işbirliği yapan CHP'nin yanında duruyor. Hem şehit babası hem de vatandaş olarak cevap bekliyorum. HDP'yle neden işbirliği yaptınız? Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alıyorsunuz. 7'li, 8'li değil 18 li koalisyon da olsanız yine de ülkeyi bölemeyeceksiniz. 14 Mayıs'ta vatanseverler size gereken cevabı verecek.