Meclis, 23 Nisan gündemiyle toplanıyor

23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yılı nedeniyle Meclis Genel Kurulu bugün özel gündemle toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda, "Milletin Çocukları Meclisin Çocukları Projesi" kapsamında, 12.00'de "Çocuk Özel Oturumu" düzenlenecek. Oturuma, depremzede çocukların da yer alacağı 134 çocuk katılacak. Meclis Genel Kurulu ise saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328 milletvekili, son kez Genel Kurul'da yer alacak. TBMM'nin açılışının 103. yılı kutlama programı kapsamında, bugün saat 09.00'da TBMM'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakacağı törende saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak. Şentop başkanlığındaki heyet, daha sonra 09.15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kutlamalar kapsamında Meclis'te, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliği ile "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliği düzenlenecek. Söz konusu etkinlik 23-26 Nisan tarihlerinde devam edecek. TBMM bahçesinde, farklı temalarda bilim stantları açılacak ve oyun alanları kurulacak. Bilim Şenliği etkinliğine Ankara'da bulunan depremzede çocukların da katılımı sağlanacak. Etkinliği yaklaşık 1000 çocuğun ziyaret etmesi bekleniyor.Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM, bundan tam 103 yıl önce, 23 Nisan 1920'de açıldı. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. Bu tarihten 5 yıl sonra Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti ve 23 Nisan, ilk defa 1929'da Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Dünya çocuklarına bayram hediye eden ve bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye'de ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda, okullarda, evlerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.