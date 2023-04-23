Siyasete bayram molası

AK Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP, MHP, HÜDA PAR, BBP, DSP, Demokrat Parti, İyi Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ile bayramlaştı. 10 siyasi parti ile bayramlaşan AK Parti heyeti, HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ile bayramlaşmadı. Bayramlaşma programının ana gündem maddesini 14 Mayıs seçimleri ile asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem oluşturdu.Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi. Bayramlaşma programı sıcak bir ortamda gerçekleştirildi. Parti temsilcileri seçimler öncesinde bayramlaşma programının gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bayramlaşma programında çay, çikolata ikram edildi, gündeme dair sohbetler, espriler yapıldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine Ramazan Bayramı molası verildi.İlk bayramlaşma CHP heyetiyle gerçekleşti. Ziyarette her iki parti temsilcileri barışın, huzurun hâkim olduğu, savaşların son bulduğu bir dünya diledi. Bayramlaşma programına 6 Şubat depremi damgasını vurdu. Deprem bölgesinde yapılanlara ilişkin AK Parti ve CHP arasında tatlı bir atışma yaşandı. Kalıcı konutların yapımına başlandığını ve 1 yıl içinde teslim edileceğini ifade eden AK Parti heyetine CHP'den 'Siz başladınız ama anahtarı biz vereceğiz' ifadelerini kullandı. AK Parti heyeti ise 14 Mayıs'ta daha güçlü 'gümbür gümbür' yeniden iktidara geleceklerini söyledi.AK Parti'nin iki gruba ayrılan ziyaret heyeti, kendilerine bayramlaşmaya gelen 10 partinin genel merkezlerine giderek bayramlaşma ziyaretinde bulundu.MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, parti genel merkezinde ilk olarak Demokratik Sol Parti heyetini, ardından da sırasıyla AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetini kabul etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ise kendilerine bayramlaşmaya gelen 5 siyasi partinin genel merkezlerine giderek bayramlaşma ziyaretinde bulundu.