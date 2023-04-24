Bakan Karaismailoğlu: Lafla peynir gemisi yürümüyor

Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili adayları Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın,Vehbi Koç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, çok sayıda ilgili ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu," Bugün sizler gibi çalışma arkadaşlarımızla Türkiye'nin dört bir tarafında tam 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği için ter döküyoruz. Trabzon'da yılardır yapılmayan ve AK Parti iktidarıyla birlikte yapımına başladığımız Kanuni Bulvarı, Çatak Kavşağı-Yenicuma Kavşağı bugün Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam ediyoruz."dedi

Kanuni Bulvarı'nın ana aksının toplamda 28 kilometre olduğuna işaret eden Bakan Karaismiloğlu"Bağlantı yollarıyla beraber de tam 62 kilometrelik bir projemiz. Tabii 28 kilometrelik yolumuzun bugün itibarıyla 18 kilometresini tamamlamış oluyoruz. Akçaabat-Yıldızlı kavşağından ayrılarak Kanuni Bulvarı üzerinden bugün açacağımız kesim Çatak-Erdoğdu ve içinde bulunduğumuz Bahçecik Tüneli viyadüklerimizle Yenicuma, Meydan ve Boztepe bağlantılarını tamamlamış oluyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de projemizi Değirmendere üzerinden sahil yoluna bağladığımızda şehir içi geçişe de önemli bir alternatif yol olarak çok kıymetli eserimizi tamamlamış olacağız."diye konuştu

Kanun Bulvarı'nın şehir merkezinden geçmesi nedeniyle hem maliyet açısından çok yüksek hem de zaman alan bir proje olduğunu aktaran Bakan Karaismaioğlu, "Ama hamdolsun son yıllardaki projemize verdiğimiz önem, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Trabzon'a vermiş olduğu önemle bizlere ayırmış olduğu önemli bütçelerle bu projemizin son aşamasına doğru geliyoruz." dedi.

"LAFLA DA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR"

Karaismailoğlu, Trabzon'da sadece Karayolları yatırımlarının son 20 yıldaki bedelinin 75 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, "Trabzon genelinde şu anda devam eden, yaptığımız yatırımların dışında 24 projede 28 milyar liralık yatırımımız da şu an hızlı bir şekilde devam ediyor. Sizler, CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmet ile gündeme geldiğini gördünüz mü? Sonuçta bu hizmeti yapanlar, bütçelerini devletten alıyor. Bakanlığımıza gelen bütçeler, vatandaşımıza eser ve hizmet olarak geri geliyor. Aynı şekilde bütün belediyelere de bu yatırımlar yapılıyor ama maalesef üzülerek görüyor ve izliyoruz. Muhalefet belediyelerinin hiçbirinde böyle bir hareket de yok, heyecan da yok, dert yok, tasa da yok ama laf çok. Lafla da peynir gemisi yürümüyor" diye konuştu.

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE İKİNCİ REKOR KIRILDI'

Osmangazi Köprüsü'nde yeni bir rekorun daha kırıldığını açıklayan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde bayramın ikinci günü tam 87 bin 352 araç geçmiştir. Bayramın üçüncü günü ayrı bir rekor daha kırıldı. Tam 102 bin 700 araç geçti. Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı; ne olurdu düşünebiliyor musunuz? 102 bin aracın 95 bini bu seyahati gerçekleştiremeyecekti. Türkiye, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor" dedi. Konuşmaların ardından kavşak açılışını yapan Karaismailoğlu, makam aracı Togg ile bölgeden ayrıldı.