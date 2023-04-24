Milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu:Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıldönümüne ulaştık. Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.Sevgili Sakaryalılar, Akyazı'nın saygıdeğer güzel insanları, başımızın tacı kıymetli hanımlar, gençler, bugün iki bayramı bir arada kutlayan sevgili çocuklar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Şu muhteşem katılım, buraya gelirken yolların sağında-solundaki Akyazı'nın güzel insanları bize çok duygulu anlar yaşattı. Bu bir şeyi gösteriyor: Akyazı 14 Mayıs'a hazır. Sakarya, "Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız" diyor. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Cumhur İttifakı'yla yola devam diyor musunuz? 14 Mayıs'ta. Ben Sakarya'nın bunlara gereken dersi vereceğine inanıyorum.Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik.Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez deprem bölgesine gittik. Birileri de turist olarak gittiler. Biz iş yapmaya gittik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile birlikte Marmara'nın hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıraları yüreklerimizde tazedir. Türkiye, 1999'a göre fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızlı sarıyor. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamanınında kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.Huzurolmadan, yatırım olmadan, üretim olmadan, kalkınma olmadan geleceğimize nasıl güvenle bakabiliriz. Bizim en büyük vaadimiz işte budur. Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. Bu 7'l imasayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'mızı, Kızıl Elma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek.Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Bay Bay Kemal kaynağı tefecilerden buluyor. Biz enerjiden elde ettiğimiz geliri aile kurumuna harcayacağız