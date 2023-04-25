150 bin lira rüşvet aldı pazar yerini teslim etmedi!

Aydın'da CHP'li Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü olarak görev yapan Murat Hacıfettahoğlu'nun otomobiline geçtiğimiz aralık ayında boya sökücü dökerek zarar veren şüpheli Mehmet İnan'ın (24) ifadesine SABAH ulaştı. Şüpheli İnan ifadesinde, Hacıfettahoğlu'na şok bir suçlama yöneltti. Hacıfettahoğlu'nun aracına, verdiği 150 bin liralık rüşvet karşılığında istediği pazar yerini alamaması nedeniyle boya sökücü döktüğünü söyleyen İnan, pazar yeri karşılığında 150 bin lira karşılığında anlaştıklarını, ancak verdiği rüşvete rağmen işini yapmadığını söyledi.