Çanakkale şehitleri anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde şehitler ve hayatını kaybeden yabancı askerler törenle anıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Çanakkale, yüksek faziletlere sahip milletimizin vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi hasletlerle yazdığı kahramanlık destanıdır" dedi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de "108 yıl önce bu topraklarda dünya tarihinin akışı değişti ve dünya tarihi adeta yeniden yazıldı" diye konuştu. İtilaf Devletleri adına İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders de bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Çanakkale Türküsü dinletisinden sonra Türk ve yabancı askerler, gaziler ve izcilerin katıldığı geçit töreni yapıldı. Şehitlik Defteri'nin imzalanması ve sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından tören sonra erdi. DHA