Kamu bankalarından 36 ay vadeli Togg kredisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde coşkulu bir kalabalığa seslendi. Togg'a ilişkin bir müjdeyi açıklayan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Togg'un elektrik enerjisi ile ilgili tesisinin temel atma töreninden geldim. Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında, 36 ay 0.99 oran ile kredi kullandıracak. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip, 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar.Çıkmış bay bay Kemal, Alevilikten, şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var, ne Şia dinimiz var, ne şu dini ne bu dini, bizim tek dinimiz var, İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz bizim yok.Bunun SSK'nın başında olduğu dönemde ölüler hastanede rehin alınıyordu. Bizim şehir hastanelerimiz muhteşem; kapıdan geleni geri çeviremezler, yasaktır. Ne diyorlar İngiltere'den 300 milyar dolar para getireceklermiş. Adamın devlet yönetimden haberi yok, 5 tane keçi verin, kaybeder. Vatandaşların yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, miting sonrası sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.