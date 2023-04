Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV ortak canlı yayınında 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti. "14 Mayıs'ta sıradan bir seçim yapmayacağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Güven ve istikrar ikliminin devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Eser ve hizmet anlayışı devam edecek mi, koalisyon dönemine dönülecek mi, ona karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözde takındıkları her tutumda teröristlere umut veriyor. Cezaevlerindeki teröristler de yurtdışına kaçanlar da 14 Mayıs'ı bekliyorlar. Kamudan ihraç ettiklerimizden kendilerine makam beğenenler var. Dolayısıyla ülkemizin geleceği bakımından tarihi bir öneme sahip. 14 Mayıs'ta ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu, yoksa figüran mı olacağına dair de seçim yapılacak. Eskisi gibi borç alan, borç aldıkça da boyunduruk altına almak isteyenler de 14 Mayıs'ı bekliyor. Türkiye'yi kendilerine bağımlı hale getireceklerin kazanmasını istiyorlar. İçeride de batıdan aferin almak için her türlü minnete boyun eğmeye teşne olanları görüyoruz." Bu arada Başkan Erdoğan, yayın sırasında küçük bir rahatsızlık geçirdi. Kısa bir aranın ardından açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "Üzerinize afiyet, yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi.