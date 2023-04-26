CHP’li belediyede maaş krizi büyüyor

İzmır'de maaşlarını 7-8 taksitte aldıkları için geçtiğimiz günlerde iş bırakan CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri şimdi de siyah kıyafet eylemine imza atıyor. Belediye personeli taksit taksit maaş ödeme uygulamasını protesto etmek için işe siyah kıyafetlerle gitti. Erkek çalışanlar da işe sivil kıyafetlerle gelip saç sakal eylemi başlattı. Maaşların ödenmemesi durumunda eylemlerin dozu önümüzdeki günlerde giderek artacak. CHP'li Karşıyaka Belediyesi geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana çalışanlarına maaşlarını taksit taksit yatırınca işçiler maddi açıdan zor duruma düşmüştü. Kent A.Ş. çalışanlarının hâlâ geçen yıldan geriye dönük maaşları ile mart ayı maaşları yatmadı.