Heykele var vatandaşa yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşa hizmet üretmede kullanması gereken parayı sanat eseri alımları adı altında heykele ve tabloya yatırdı. Vatandaşın beklediği hizmetleri kaynak yetersizliğini öne sürerek iptal eden İBB yönetimi, bunun yerine İstanbulluların cebinden 6 milyon 497 bin TL ödeyerek heykel, tablo ve madalyon aldı.Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından İBB Meclisi'ne sunulan ve 2022 Yılı Meclis Denetim Raporu'na yansıyan detaylara göre İBB yönetimi, adrese teslim ihalelerin gerçekleştirildiği 22B usulüyle heykel ve tabloya 4 milyon 265 bin 250 TL+KDV ile 5 milyon 33 bin TL ödeme yaptı.Raporda ayrıca "1481 tarihli Costanzo Da Ferrara imzalı Fatih Sultan Mehmet Portre Madalyonu Satın Alınması işi" yine 22B maddesi usulüyle 1 milyon 241 bin 15.13 TL +KDV karşılığında Christe Manson & Wood Ltd.'den temin edildiğine yer verildi.