Şehit Eren Bülbül’e Trabzon’da anıt mezar yapılıyor

Genç Trabzonlular Derneği, şehit Eren Bülbül'e vefa göstergesi olarak, kendi imkanlarıyla yaptıkları anıt mezarın tüm hazırlıklarının tamamlandığını ve bir hafta içinde ziyarete açılacağını duyurdu.

TÜRK MİLETTİNİN KAHRAMANLIĞINI TEMSİL EDİYOR

Eren Bülbül hakkında konuşan Dernek Başkanı Tufan Balekoğlu, "Bu anıt mezar yaşının ötesinde bir cesaret sergileyen kahraman şehidimiz Eren Bülbül'ün ebedi istirahatgâhıdır. Türk milleti, tarih boyunca benzersiz kahramanlar yetiştirerek var olmuş bir millettir. Şüphesiz ki bu anıt, sadece Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk milletinin tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlık örneklerini temsil ediyor" denildi.