Son dakika: Başkan Erdoğan Akkuyu Santrali açılışına online katılacak

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali açılışına online şekilde katılacak.

Mesaisine bugün ara veren Başkan Erdoğan, Mersin programı kapsamında yer alan yarınki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNDA SON DURUM

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair son bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Akkuş, "Başkan Erdoğan yarın da dinlenecek. Sağlık durumu ağır değil. Çalışma arkadaşları ve doktorları 1 gün daha dinlenmesinin daha doğru olacağını düşündüklerini ifade ettiler. Bu kapsamda yarın planlanan Mersin mitingi de iptal edilmiş durumda. Akkuyu da önemli tören de düzenlenecekti. Akkuyu Nükleer santral statüsü kazanacaktı. Buna ilişkin programda bir değişiklik yok. Ancak Cumhurbaşkanı Mersin'e gitmeyeceği için bu programa online katılacak. Biz Başkan Erdoğan'ı ekranlardan göreceğiz. Cuma günkü programı kapsamında Başkan Erdoğan Adana'da olacak" dedi.

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