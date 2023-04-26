Sudan’dan tahliye edilen ikinci Türk kafilesi de İstanbul’a geldi

Başkent Hartum'da ticaretle uğraşan Osman Atilla da tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. Atilla, "Geldiğimiz için mutluyuz. Sudan gerçekten çok sıkıntılı ve karışık. Bizi Etiyopya'ya götürdüler ancak orası da karışık. Orada da bir iç savaş var. Başka bir alternatif yol olmadığından dolayı bizi Etiyopya üzerinden getirdiler. Ama bir savaşın içinden başka bir savaşın içine gittik. Organizasyonlar iyiydi. Çok şükür sağ salim geldik. Ticaretle uğraşıyorum Sudan'da. İş yerimiz yağmalanmış durumda" şeklinde konuştu.