Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nca ATO Congresium'da düzenlenen "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programında katılımcılara hitap etti. "Biz gençlerimizle irtibatımızı öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Selo'ya, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek öldüren, öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Aynı şekilde evlat katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Her kürsüye çıkan "Biz geliyoruz, cezaevlerinin kapısını kıracağız hepsini dışarı salacağız" diyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde ne zamandan beri cezaevi kapıları bırakılıyor. Yükümüz ağır, bu ülke bu hainlere bırakılamaz.Milletimizin arasında etnik ve mezhebi fitne sokamayacaksınız. Bay bay Kemal ne diyor, "Ben Alevi'yim" diyor, saygı duyarım. Hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki, bayram değil seyran değil bunu söylemenin anlamı ne? Biz şunu biliriz, bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, İslam ve Müslümanlık. Biz bunu anlatacağız.Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. Çöpü biz kaldırdık. Çukurları kaldırdık. Doğalgaz yok gibiydi. İstanbul'a bu kısa sürede doğalgaza biz kavuşturduk. Şimdi bay bay Kemal kızma. Karadeniz doğalgazını da getirdik. Şimdi ne diyorlar; hayal. Biz ne yaptıysak hayal dediniz. Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Bu tilkilerden nedir çektiğimiz?Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz. Onu yükseltecek ve hedeflerine başlatacak olanlar sizlersiniz. Sizler adeta hayatı AK Parti ile tanımış nesilsiniz. Haklı olarak eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. CHP'nin de gençleri var ya; anlatacaksınız. Onlar bazı şeyleri bilmiyor olabilirler; anlatacaksınız.Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lı koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir.