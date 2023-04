Gençlerden tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ankara'da düzenlenen gençlik buluşmasına katılan gençler SABAH'a konuştu. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan gençler, oylarını şimdiye kadar verdiği her sözü tutan ve gençlere büyük önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceklerini söyledi. İşte gençlerin söyledikleri:İlk kez oykullanacağım.Cumhurbaşkanımızgençlere sahipçıkıyor gerçekten.Cumhurbaşkanımızverdiği her sözü tuttu. Ben bunabakarak ve Cumhurbaşkanımızainanarak ilk oyumu ona vereceğim.Cumhurbaşkanımız yaptığıhizmetlerle gönlümüzü kazandı.Onunla yola devam diyoruz.Buseçimde her verdiği sözü tutanCumhurbaşkanımıza oy vereceğim.İnanıyorum çok güzel şeylerolacak. Benim gibi her gençhayaller kuruyor ve o hayalleriningerçekleşmesini istiyor.Cumhurbaşkanımızda biz gençlerin hayallerinigerçekleştirmesiiçin çok güzel şeyleryapıyor. Sağlanan desteklerlehayallerimizi gerçekleştirebiliyoruz.yüzden ben hayallerimigerçekleştirebilmek içinCumhurbaşkanımıza tamdestek vereceğim.İnsanlık ve ülkemiçin tüm endişelerimebir umut olarak görüyorumCumhurbaşkanımızı.Ayrıca bizler için çok güzelmüjdeler açıklıyor neredeyse hergün. Özellikle gençlerin evlenipaile kurmalarını kolaylaştırmalarıve küçük işletmecilere sağlanacakdestek beni çok mutlu etti.Benim de küçük bir işletmem var.Bu yüzden müjde beni çok sevindirdi.Bizlerin her zaman yanında,bu nedenle ben de hepCumhurbaşkanımızı desteklemeyedevam edeceğim.Cumhurbaşkanımızıçok seviyorum. İlkoyumu ona vereceğimiçin çok gururluyum.Cumhurbaşkanımızdoğru adam. Verdiği hersözü tutuyor. Ülkemiziçin yapılan en iyi şeyleriErdoğan yaptı. O yüzdenReis neredeyse biz oradayız.Türkiye'de gençlerien çok düşünen parti AKParti. Cumhurbaşkanımızda gençlere önem verdiğiniher zaman gösteriyor.