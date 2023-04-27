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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Gençlerden tam destek

Başkent’teki gençlik buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelen gençler, bu seçimde ilk oylarını verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İlk oyumuzu ona vermek bizim için gurur” dedi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Gençlerden tam destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ankara'da düzenlenen gençlik buluşmasına katılan gençler SABAH'a konuştu. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan gençler, oylarını şimdiye kadar verdiği her sözü tutan ve gençlere büyük önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceklerini söyledi. İşte gençlerin söyledikleri:




VERDİĞİ HER SÖZÜ TUTUYOR
Beyza Çiçek (18): İlk kez oy kullanacağım. Cumhurbaşkanımız gençlere sahip çıkıyor gerçekten. Cumhurbaşkanımız verdiği her sözü tuttu. Ben buna bakarak ve Cumhurbaşkanımıza inanarak ilk oyumu ona vereceğim.
Metehan Kalender (19): Cumhurbaşkanımız yaptığı hizmetlerle gönlümüzü kazandı. Onunla yola devam diyoruz.



Kübra Arıcı (26): Bu seçimde her verdiği sözü tutan Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim. İnanıyorum çok güzel şeyler olacak. Benim gibi her genç hayaller kuruyor ve o hayallerinin gerçekleşmesini istiyor. Cumhurbaşkanımız da biz gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için çok güzel şeyler yapıyor. Sağlanan desteklerle hayallerimizi gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden ben hayallerimi gerçekleştirebilmek için Cumhurbaşkanımıza tam destek vereceğim.




BİZİM İÇİN BİR UMUT
Zehra Özdemir (23): İnsanlık ve ülkem için tüm endişelerime bir umut olarak görüyorum Cumhurbaşkanımızı. Ayrıca bizler için çok güzel müjdeler açıklıyor neredeyse her gün. Özellikle gençlerin evlenip aile kurmalarını kolaylaştırmaları ve küçük işletmecilere sağlanacak destek beni çok mutlu etti. Benim de küçük bir işletmem var. Bu yüzden müjde beni çok sevindirdi. Bizlerin her zaman yanında, bu nedenle ben de hep Cumhurbaşkanımızı desteklemeye devam edeceğim.
Ali Işık (18): Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. İlk oyumu ona vereceğim için çok gururluyum. Cumhurbaşkanımız doğru adam. Verdiği her sözü tutuyor. Ülkemiz için yapılan en iyi şeyleri Erdoğan yaptı. O yüzden Reis neredeyse biz oradayız. Türkiye'de gençleri en çok düşünen parti AK Parti. Cumhurbaşkanımız da gençlere önem verdiğini her zaman gösteriyor.

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Gençlerden tam destek
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