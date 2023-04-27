Gençlerden tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ankara'da düzenlenen gençlik buluşmasına katılan gençler SABAH'a konuştu. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan gençler, oylarını şimdiye kadar verdiği her sözü tutan ve gençlere büyük önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceklerini söyledi. İşte gençlerin söyledikleri:
VERDİĞİ HER SÖZÜ TUTUYOR
Beyza Çiçek (18):
İlk kez oy
kullanacağım.
Cumhurbaşkanımız
gençlere sahip
çıkıyor gerçekten.
Cumhurbaşkanımız
verdiği her sözü tuttu. Ben buna
bakarak ve Cumhurbaşkanımıza
inanarak ilk oyumu ona vereceğim.
Metehan Kalender (19):
Cumhurbaşkanımız yaptığı
hizmetlerle gönlümüzü kazandı.
Onunla yola devam diyoruz.
Kübra Arıcı (26):
Bu
seçimde her verdiği sözü tutan
Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim.
İnanıyorum çok güzel şeyler
olacak. Benim gibi her genç
hayaller kuruyor ve o hayallerinin
gerçekleşmesini istiyor.
Cumhurbaşkanımız
da biz gençlerin hayallerini
gerçekleştirmesi
için çok güzel şeyler
yapıyor. Sağlanan desteklerle
hayallerimizi gerçekleştirebiliyoruz.
O
yüzden ben hayallerimi
gerçekleştirebilmek için
Cumhurbaşkanımıza tam
destek vereceğim.
BİZİM İÇİN BİR UMUT
Zehra Özdemir (23):
İnsanlık ve ülkem
için tüm endişelerime
bir umut olarak görüyorum
Cumhurbaşkanımızı.
Ayrıca bizler için çok güzel
müjdeler açıklıyor neredeyse her
gün. Özellikle gençlerin evlenip
aile kurmalarını kolaylaştırmaları
ve küçük işletmecilere sağlanacak
destek beni çok mutlu etti.
Benim de küçük bir işletmem var.
Bu yüzden müjde beni çok sevindirdi.
Bizlerin her zaman yanında,
bu nedenle ben de hep
Cumhurbaşkanımızı desteklemeye
devam edeceğim.
Ali Işık (18):
Cumhurbaşkanımızı
çok seviyorum. İlk
oyumu ona vereceğim
için çok gururluyum.
Cumhurbaşkanımız
doğru adam. Verdiği her
sözü tutuyor. Ülkemiz
için yapılan en iyi şeyleri
Erdoğan yaptı. O yüzden
Reis neredeyse biz oradayız.
Türkiye'de gençleri
en çok düşünen parti AK
Parti. Cumhurbaşkanımız
da gençlere önem verdiğini
her zaman gösteriyor.