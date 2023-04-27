İstanbul’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün sözde "Mahrem" imamlarının kullandıkları hatlarla irtibatları ve ortak baz kayıtları olan ve FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranmak suretiyle FETÖ üyeleri ile iletişime geçtikleri tespit edilen 7'si aktif olarak Defterdarlık'ta çalışan vergi müfettişi, 2'si yine aktif gelir uzmanı toplamda 9 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. /