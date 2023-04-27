KADEM’den ‘Camiler Hepimizin’ Projesi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) "Camiler Hepimizin" Projesi'ne imza attı. İstanbul'daki çalıştay, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarının katılımıyla gerçekleşti. Proje, kadınların camilerden eşit yararlanabilmesini ve camilerin kadınlardan yana iyileştirilmesini hedefliyor.Kadınları camiden uzaklaştıran zihinsel kodlar başta olmak üzere pek çok sorunun masaya yatırıldığı çalıştayda, şu sonuçlar elde edildi:Camiler sadece namaz kılınan mekânlar olmaktan çıkarılmalı; dinlenmek, sohbet etmek, eğitim almak gibi ihtiyaçların da giderildiği "yaşayan mekân" statüsü kazanmalıdır.Kadınların camilerde yaşadığı sorunlar dini değil, sosyolojik temellidir. Bu sorunların çözümü için de zihinsel bir dönüşüm gerekmektedir.Camilerin kadınlara ayrılan bölümlerdeki temizlik ve güvenlik sorunu yaygın olarak gözlemlenmiş, camilerin bu anlamda daha sıkı denetlenmesi, kurumlar arası işbirliğinin yapılması önerilmiştir.Kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, çocuklarıyla vakit geçirebilmesi için, cami içlerinde uygun bölümlerin tahsis edilmesi önemlidir.