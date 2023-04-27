Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası

İstanbul ve Kadıköy'ün en eski derelerinden biri olan Kurbağalıdere, ıslah çalışmalarına rağmen bir türlü hak ettiği konuma ulaşamadı. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ıslah edildiği duyurulan Kurbağalıdere için tören yapıldı.