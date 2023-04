Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, KHK'lıların tamamının görevine iade edileceğini söyledi. Kılıçdarolu, "KHK'lıların tamamı görevine iade edilecek" dedi.

OY DEVŞİRMEK SON DERECE YANLIŞ

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine şehit aileleri tepki gösterdi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci askerler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırı esnasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in acılı babası Nihat Eker, "Ben vatan, millet aşkı olan evladını bu yolda şehit veren acılı bir babayım. Bu yoldan oy devşirmek son derece yanlış. Millet bunu affetmez, benim şehit babası olarak vicdanım el vermez. Hainliği tespit edilerek KHK ile atılanların affedilmesine benim gönlüm razı gelmez. PKK eşittir FETÖ demek. Ben evladımın intikamını kimden alacağım. Bunlardan fayda gelmez. Şehitler üzerinden hiç kimse oy devşirmesin. Günahsız olanlar hariç, suçu tespit edilenler bence idam edilmeli. Ülke olarak bunlardan çok çektik" diye konuştu.

TERÖRİSTLER SERBEST KALAMAZ

Yasalar çerçevesinde, suçu tespit edilenlerin idamla yargılanmaları gerektiğini belirten Eker, "Taraflı tarafsız ülkemi, milletimi, bayrağımı taşıyabilecek, dürüst şeffaf ve dinine bağlı, vatanına milletine hıyanet etmeyecek vekil, benim vekilimdir. Yasayla, kanunla suçu tespit edilmiş, adı ne olursa olsun idamla yargılanmalı. Terörist, mafya kılıklı vatan hainlerini kimse serbest bırakamaz. Millet affetmez.

Kimse benim ülkeme hainlik yapamaz. Ben acımdan duramıyorum. Biz yıkılmışız zaten. Acı yüreğimizden hiçbir zaman çıkmayacak. Acıyla yaşıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Seçimde milletim iyiliği refahı, özgürlüğü adalet kim daha iyi tecelli ederse 65 milyon seçmen seçecektir. Rabbimden hayırlı olanı diliyorum" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN SUİKAST TİMİ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker, 15 Temmuz'da, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için yola çıkmıştı. Eker, FETÖ'nün darbeci askerleri tarafından otomatik silahlarla şehit edilmişti.

SOĞANLA İKTİDAR OLUNMAZ BİZ O GECE CANIMIZ TOPRAĞA VERDİK

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri olan Esenler'de, sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda yürüyen Türkan Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin 3 çocuğu o gece yetim kaldı. O günden beri çocuklarına hem anne hem de baba olan şehit eşi Ramazan Tekin; "Bizim acımız ne kadar zaman geçerse geçsin dinmiyor. Eşimin eksikliğini her zaman hissediyorum. O benim hayat arkadaşımdı. Şehit eşi olarak başım çok şükür hep dik. O benim en büyük şerefim. Ancak bizim canımız acıtan bir mesele de bu seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri. Sanki 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi çıkıp önüne gelene özgürlük vadediyor. Bu sözler bizi daha çok yaralıyor" ifadelerini kullandı.

MASANIN ALTINDAN ÖRGÜTÜ ÇIKARDILAR

Ramazan Tekin muhalefetin vaatlerinin yaralarına tuz bastığını belirterek şunları söyledi: "Masa ilk 6'lı masaydı. Şimdi masanın altındakini de çıkardılar, terör örgütleriyle birlikte 7'li masa oldular. Atatürk'ün kurduğu parti yok oldu, yerine terör örgütleriyle iş birliği yapan CHP geldi. Amaçları ne vatan ne millet. Tek gayeleri var, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Onu da yalanlarla saçma vaatlerle yapmaya çalışıyorlar. Özü ne ki sözü o olsun."

"O BAKIRKÖY'DE KAHVE İÇERKEN BİZ CAN VERDİK"

"Ben bu ülke için demokrasi için canımı kaybetmişim eşimi çocuklarımın annesini kaybetmişim" diyen Tekin; "Kılıçdaroğlu Bakırköy'de Belediye Başkanıyla kahve içerken biz tankların önünde durduk. Eşimi ezip geçtiler, hastanede şehit oldu. O gece hiç olmamış gibi nasıl davranırsın? Önüne gelene özgürlük vadediyor. Allah bunların eline fırsat vermesin. Gidip Avrupa'dan para getireceğini söylüyor. Biz yıllardır bu mücadeleyi boşuna mı verdik? Özgürlüğümüz için kendi kendimize yetmek için uğraşıyoruz. O kalkmış soğan edebiyatı yapıyor. Soğan nedir, ben can vermişimi can." şeklinde konuştu.

"BAYRAĞI İNDİRMEYE KALKTILAR"

Darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp 15 darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Niğde'de şehit aileleri ile birlikte 2019'da Vatan Yıldızları Vakfı'nı kurdu. Halisdemir, 2020'de bu vakfı Ankara'ya taşıma kararı alınca Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan yer tahsisi için randevu talep etti. Mansur Yavaş, Soner Halisdemir'e mülkiyeti ABB'ye ait müstakil iki katlı bir binayı kira bedelsiz sözlü olarak tahsis etti. Halisdemir, bu binanın kullanılmaz durumda olması nedeniyle 2 milyon liralık tadilat yaptırdı. Bir süre sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki "ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri" tarafından kira sözleşmesi yapılarak birikmiş kira borçlarının olduğu söylendi ve icra yoluyla tahliyeleri gerçekleşti.

"KÖTÜ NİYETLE YAKLAŞTILAR"

SABAH'a konuşan Soner Halisdemir, Mansur Yavaş'ın yaptığının büyük bir ayıp olduğunu, kötü niyetle yaklaştıklarını söyleyerek, "Yerleştikten bir süre sonra sizi çıkaracağız dediler. Biz de buyurun gelin dedik. Artık yapacak bir şey yok. Binada masa sandalye, şehitlerin müzesi, 15 Temmuz müzesi, eşyaları vardı. Geldiler aldılar. Mansur Yavaş'ın yaptığı büyük ayıptı. Bizimle alakalı bir durum değildi. 15 Temmuz müzesi yaptığımız için mi sıkıntı oldu? Muhalefete karşı da bir söylemimiz, eylemimiz olmadı. Kötü niyetle yaklaştılar" dedi.

"GÜÇLERİ YETİYORSA ŞEHİDİN EŞYALARINI ÇIKARSINLAR"

Mansur Yavaş'a 5 kuruşluk dava açacağını dile getiren Soner Halisdemir, "Mansur Yavaş'ın lafı 5 kuruş ediyor. Bize verdiği binadan hayvan ölüleri çıkardık, virane durumdaydı. Milliyetçiyim diyor, alakası yok. Herkese yer verdiler bize çok gördüler. Bana, aileme ve benimle birlikte olan 100 şehit ailesine itibar suikastı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'ye mitinge gelecek, o zaman yüzlerine de söyleyeceğim. Hem şahsıma hem vakfa haciz gönderdiler. Şahsıma gönderileni ödedim ama vakfa gönderileni ödemedim. Güçleri yetiyorsa şehidin kıyafetlerini, eşyalarını, hatıralarını çıkarsınlar" diye konuştu.

"BAYRAĞI İNDİRMEYE KALKTILAR"

Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını kaydeden Soner Halisdemir, çözüm bulma konusunda tüm muhalefetin kendisine sırt çevirdiğini, şehit aileleri ile birlikte kurulan vakfın kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Halisdemir, "Haciz gelmeden 2 gün önce getirdiğim 150 bin liralık mermeri de belediye almışlar, bunlar tefeci. Mermer bile kirayı karşılıyor ama bunların derdi kira değil. Haciz işlemine gelen memurlar, polisler ağladı, bayrağı indirmeye kalktılar" dedi.