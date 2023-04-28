AK Partili Bursalı’dan CHP’ye İktisat Kongresi çıkışı: Atatürk’ün emanetine sahip çıkamadınız!

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan tarihi İktisat Kongresi Binası ile ilgili CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Bursalı, "Cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkıyoruz diyenlerin, Atatürk'ün emaneti binaya bile sahip çıkamaması, CHP zihniyetinin samimiyetinin göstergesidir." İfadelerine yer verdi. AK Partili Şebnem Bursalı konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünya çok farklı bir evreye girdi. Küreselleşme ile paralel enerji, gıda, çevre konuları her devirden farklı karakterde. Türkiye de bölgesel ve dünya devleti olarak gücünü tüm krizlere meydan okuyarak ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Ekonomi Modeli de bu meydan okumanın vücut bulmuş halidir. Türkiye Yüzyılında Türkiye Ekonomi Modelini İzmir İktisat Kongresinin 100. yılında yine İzmir'den açıklayacağı vizyon belgesi ile başlatacak olması çok anlamlıdır. Meydan okumanın ve küresel aktör olarak kayda geçirmenin en uygun adresi de İzmir'dir."diye konuştu.

SÖZDE DEĞİL ÖZDE OLMAK

Bursalı "Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra "askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandıramadıktan sonra eksik kalacağından hareketle Mustafa Kemal Atatürk, 17 Şubat 1923'te daha Cumhuriyet bile ilan edilmeden devlet ve özel sektörü temsil eden tüm unsurlarla iktisadi düzenin ilkelerinin belirlendiği İktisat Kongresini İzmir'de toplayarak yerli endüstri kurulması, özel girişimlerin desteklenmesi, yatırımcılara destek sağlayacak bankaların kurulması ve sanayiyi teşvik edici yasaların çıkarılması kararlarını almıştır."dedi

Bursalı sözlerini şöyle sürdürdü: "İktisadi bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz diyen Atatürk' ün bu hedefini bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Ekonomi Modeli ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde yüzde yüz yerli ve milli hedefini ortaya koyarak gerçekleştirmiştir. Sözde değil özde olmanın her daim örneği ve karşılığı budur. Her ağızlarını açtıklarında Atatürk ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını iddia edenlerin yaptıkları ortada. Atatürk'ün 100 yıl önce Cumhuriyet Türkiyesinin ekonomik modelini ortaya koyduğu İzmir İktisat Kongresi binasını yıkılmaktan koruyamadıkları gibi, Ata'mızın bu anlamlı mirasını özüne uygun şekilde yeniden yapmak ve açmak yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleşti." diye konuştu.