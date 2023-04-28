Alanya’daki İmamoğlu mitinginde basına saygısızlık

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki bazı uygulamalar vatandalşar ve basın mensupları tarafından tepki ile karşılandı. İlk olarak Gazipaşa'dan Alanya'ya gelirken kendisini korumakla görevli çakarlı koruma araçları trafikte bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken,miting alanında basın mensuplarını yer ayrılmadı. Ulusal ve yerel basın mensuplarının otobüsteki platforma çıkmalarına izin verilmemesi üzerine kendisine yer bulamayan basın mensupları vatandaşların arkasında görevlerini yapmaya çalıştılar

TOPLAMA MİTİNGE ALANYA'DA RAĞBET GÖRMEDİ

Alanya'daki mitinge Alanya'daki vatandaşlar rağbet etmezken CHP ilçe belediyeleri olan Kemer, Gazipaşa, Muratpaşa'dan otobüslerle vatandaşları miting alanına getirildiği gözlendi

ALANYA BELEDİYE BAŞKANINI UNUTTU

Alanya'ya miting için gelen Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Alanya'nın ev sahibi olarak anons etmesi bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Alanya'nın ev sahibi konumundaki MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkan olduğunu unutan İmamoğlu'na bazı vatandaşlar tepki gösterdi.