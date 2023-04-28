Karapürçek ile Akyazı yolunun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yerli ve Milli elektrikli Tren'in TCDD'ye teslim edilmesinin ardından Kozluk Köprülü Kavşağı ile Karapürçek-Akyazı yeni karayolunun temel atma törenine katıldı. Sakarya'nın ulaşım standartlarını yükseltmek için Karapürçek ve Akyazı ilçelerine ulaşım sağlayan Adapazarı-Hendek ayrımı-Karapürçek-Akyazı yolunu 15 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Proje çerçevesinde toplam uzunluğu 92 metre olan üç köprü de inşa edeceğiz. Yol standardının artırılmasıyla ulaşım süresini 20 dakikadan 10 dakikaya düşüreceğiz. Proje sayesinde zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 9.3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 93.3 milyon TL tasarruf sağlayacağız" diye konuştu. Karaismailoğlu daha sonra, Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D100 bağlantı yolunu da törenle ulaşıma açtı.