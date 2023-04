Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Binlerce kişi festival için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bir coşku ile başladı yeni bir mevsim gibi. Her sene nasıl geliyorsa ve hayatımızda kalıcı izler bırakıyorsa bu sene de öyle başladı. İlk güne yağmurla başladık. Bereketi ile beraber geldi. İçeride büyük bir heyecan var. Yarışmalara 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş değil. Vatandaşları yağmurda mağdur etmemek için resmi açılış yarına ertelendi" dedi. TB3'ün TCG Anadolu gemisinde seneye çalışmaya başlayacağını söyleyen Bayraktar, "Kızılelma, 2024'te seri üretime geçiyor. 2025'te de inşallah TCG Anadolu gemisinde göreve başlayacak hale geleceğini planlıyoruz. Tabii önce Bayraktar TB3 var. Bayraktar TB3 bu yıl ilk uçuşunu yapacak, seneye inşallah gemide çalışmaya başlayacak 2024'te. Sonrasında Kızılelma" dedi.TEKNOFEST'in bereketi ile geldiğini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST bir coşku ile başladı yeni bir mevsim gibi. Her sene nasıl geliyorsa ve hayatımızda kalıcı izler bırakıyorsa bu sene de öyle başladı. Tabii ki ilk güne yağmurla başladık. Bereketi ile beraber geldi. Ama onun da ayrı bir artısı oluyor. Çadırlardaki müthiş teknoloji buluşları, projeleri daha fazla görme şansını yakalamış oluyoruz.Hafta sonları çok kalabalık oluyor, neredeyse tıklım tıklım tıklım oluyor. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Buradan dünyaya damga vuracak nice projelerin tomurcuk verdiğini göreceğiz. Bu festivalde bizim hikâyemize benzer hikâyelerin çıkmasını bekliyoruz" dedi. "Sağlıkta yapay zeka yarışması bizim çok önem verdiğimiz bir yarışma" diyen Bayraktar, "Çünkü bu yüzyılda ilk defa mühendislik ile tıp bir araya gelerek insanlığın hastalıklarına çare bulmaya başladı. Yaklaşık 20-30 sene önce başladı bu. Yarışmamız çok iddialı bir şekilde, ilk yılından itibaren derinlemesine bilimsel araştırmayı içeren bir yarışma. O yüzden biz çok önemsiyoruz bu yarışmayı" ifadelerini kullandı.CumhurbaşkanlığSavunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 helikopteri, ilk kez motor çalıştırdı. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz, ilk uçuşun testleri süren ATAK-2 platformu ile gerçekleştirileceğini belirtti. Yılmaz, "Bu helikopterle yerde yaklaşık 15 saat motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bakım, ölçüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir aksaklık çıkmazsa bu bir hafta içerisinde aslında uçuşa da gitmeyi hedefliyoruz" dedi.ATAK-2 Projesi'nin 2019 yılında imzalandığını hatırlatan Yılmaz, "Son 3-4 aydır helikopterimizin gövde montajı ve nihai montaj işlemlerini gerçekleştirdik. 23 Nisan itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık" diye konuştu. Yılmaz, ATAK-2'nin üzerinde 600 civarında sensörün olduğu bilgisini veredi. Mehmet Yılmaz, ATAK- 2'ye eli değen veya bir şekilde proje için çalışan personel sayısının 1.000- 1.500 civarında olduğunu söyledi.TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA-3 piste çıktı. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3 ilk uçuş için de gün sayıyor. İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ANKA-3'ün kuyruksuz bir konfigürasyon olduğunu ve bunun sağladığı farklı avantajlar bulunduğunu söyledi.Korkem, ANKA-3'ün tasarımdan kaynaklanan üstünlüklerine ilişkin şu bilgiyi verdi: "Bunlardan biri ve en önemlisi radar görünürlüğünün düşük olması. Çünkü uçağın yatay ve dikey kuyrukları olmadığı için görünürlük oldukça düşüyor. Bazı ekstra tedbirlerle bunu daha da artırmak, görünürlüğü iyice düşürmek mümkün. Onun dışında bu konfigürasyonda sürükleme düşük. Daha fazla taşıma hacmi ve kapasitesi oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu avantajların hepsini kullanmak istedik. Bayağı bir zaman planlaması oldu. 1 sene kadar önce daha küçük, yine kuyruksuz bir hava aracını uçurarak altyapıyı oluşturduk ve üzerine bu avantajları kullanacağımız böyle bir hava aracını geliştirmeye başladık. Şu anda ilk uçuş, ilk hedef. Uçuş tarihi çok yakın, mayıs başında inşallah uçuracağız."Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi BAYRAKTAR KEMANKEŞ ilk kez TEKNOFEST'te tanıtıldı. Uçuş testleri devam eden seyir füzesiyle ilk atışın 1-2 ay içinde yapılması ve seri imalatına bu yıl başlanması hedefleniyor. Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesinin ilk kez Teknofest 2023'te sergilendiğini söyleyen BaykarTech CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati ve 30 kilogram ağırlık" değerlendirmesinde bulundu. Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek ise BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in, stratejik hedeflere Bayraktar TB2 ile taarruz kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini söyledi. Özbek, füzenin, Bayraktar TB2'nin yanı sıra geliştirdikleri diğer tüm insansız hava araçlarıyla entegre olabildiğini bildirdi. Özbek, "KEMANKEŞ özelinde TB2 veya ana platform uçakla havadan havaya haberleşme sağladığımız için çok daha uzak mesafeden, riskli bölgeye girmeden bile düşman unsurlarına taarruz yapabilecek bir kabiliyete erişmiş oluyoruz" dedi. Özbek, füzenin ismini en zorlu şartlarda hedeflerini tam isabetle vuran okçulardan aldığı bilgisini verdi.Türkiye'nin roket ve füze üretim merkezi Roketsan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geldi. Festivalde Roketsan en son teknolojiye sahip ürünleri ve eğlenceli aktiviteleri ile yerini aldı. TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği günden beri her zaman en büyük destekçisi ve katılımcılarından biri olan Roketsan, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan standında HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi'ni, ATMACA Gemisavar Füzesi'ni, Mini Akıllı Mühimmat ailesinin üyeleri MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, yeni geliştirilen seyir füzesi ÇAKIR'ı, Stand-off Mühimmatı SOM'u ve lazer güdümlü TRLG-230 füzesini sergiliyor. Roketsan standı ayrıca eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST'in Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayimizin geleceğinin adım adım inşa edilmesinin temel yapı taşını oluşturuyor" diye konuştu.ASELSAN tarafından Milli Muharip Uçak (MMU) için geliştirilen Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi KARAT ilk kez Teknofest İstanbul'da sergilendi. Kızılötesi arama ve takip sistemleri, 5. Nesil savaş uçaklarının düşük görünürlük özelliklerine katkı sağlamak ve pasif arama kabiliyeti kazandırılması için oldukça kritik elektro optik sistemler. Bu noktada ASELSAN, Milli Muharip Uçak için KARAT ve TOYGUN kızılötesi arama ve hedefleme sistemlerini geliştiriyor. KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi yani IRST, Milli Muharip Uçak'ın kokpitinin önünde, radar kesit alanı düşürülmüş özel bir pencere arkasında konumlandırılacak. KARAT ile beraber Milli Muharip Uçak, düşman savaş uçaklarını radarı ile aktif yayın yapmadan pasif olarak tespit edebilecek. KARAT ile birlikte Milli Muharip Uçak, tam anlamıyla bir kızılötesi arama sistemine sahip ilk 5. Nesil savaş uçağı olacak.