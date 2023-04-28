Sınır kapıları ve havalimanlarında oy verme başladı: Türkiye için hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemi dün sabah 08.00 itibarıyla başladı. Sınır kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemi 24 saat esasına göre gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de, İran'a açılan sınır kapıları Van ve Hakkâri'deki sınır kapılarında da, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başladı. İstanbul Havalimanı'na 6'sı Geliş Terminali, 6'sı Gidiş Terminali olmak üzere toplamda 12 sandık kuruldu. Sandık kurulları 5'er görevliden oluşurken, seçim sandıkları masalara yerleştirildi ve kabinler oluşturuldu. İstanbul'da havalimanında oy kullanan Avustralya Sydney'den gelen Ferhat Kopuz, "Sabah 06.00'da oy vermek için geldim. Türkiye için hayırlı olsun. İstanbul'u gezmeye gideceğim" dedi. Hollanda'dan eşiyle birlikte gelen Mustafa Gürdal ise, "Eşim oy kullandı ben kullanamadım. Burada kaydım gözükmüyormuş. Orada konsoloslukta kullanırım" dedi. Fransa'dan gelen Yetkin Bal da İstanbul Havalimanı'nda oyunu kullandı. Bal, "Vatana millete uğurlu olsun. Oyumu kullandım, Fransa'ya geri dönüyorum" diye konuştu. Kapıkule'de oy kullanan ve İsviçre'den memleketi Kastamonu'ya gittiğini belirten Hasan Yılmaz, "Oyumu burada kullanmayı tercih ettim. Bizler için iyi bir hizmet. Orada oy kullanmak için Zürih'te bir günümü harcayacaktım. Burası gelenler için iyi oldu" dedi. Almanya'dan gelen Şaziye Şahin ise Edirne'ye dün gece geldiklerini ve oy kullanmak için otelde kaldıklarını söyledi. Yetkililerin kendileriyle ilgilendiğini anlatan Şahin, "Her şey çok güzel. Seçimler vatana millete hayırlı olsun" dedi.Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda oy kullanan ve Almanya Frankfurt'tan Gürcistan'a ve oradan da Türkiye'ye turla gezmeye gelen Fatma Akdoğan, "Kafile ile tura çıktık. Gürcistan ve Batum'u gezdikten sonra Türkiye'ye giriş yaparken kurulan sandıkta vatandaşlık görevimi yapmak için oyumu kullandım. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bizlere yapılan bu kolaylık için teşekkür ediyorum" dedi. Şerife Kabakçı da "Burada seçim sandığını görünce çok heyecanlandım. Hemen kimliğimle vatandaşlık görevimi yerine getirerek oyumu kullandım. Vatanımız için hayırlısı olsun" diye konuştu. Adana Havalimanı'nda oyunu kullanan bir gurbetçi ise "Hükümeti o kadar kötüleyen insanlar var ki yedikleri ekmeğe nankörlük yapıyor" diye konuştu. Zonguldak, AntalyaMilas-Bodrum ve Kayseri Havalimanı ile Kilis'teki sınır kapılarında da oy kullanımına başlandı.Türkiye'de14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oy verme işlemi dün başladı. 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazimağusa'da 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek. Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimağusa ve 3'ü Güzelyurt'ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek.14Mayıs seçimleri için 1 buçuk milyonu aşkın Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da ise Aachen, Bremen ve Regensburg dışında bölgelerde ek sandık kurulması reddedildi. Dortmund, Fulda, Kassel, Siegen, Limburg, Kiel, Mannheim, Saarbrücken, Bielefeld ve Ulm'de ek sandık kurulamayacağı kaydediliyor. Almanya'nın bu kararı yurtdışındaki seçimlerin başlamasına çok kısa süre kala bildirmesi tepki topladı. Ankara'nın yaptığı girişimleri reddeden Berlin hükümetinin bu tutumu "antidemokratik" olarak yorumlandı.ANKARAili etkileyen deprem felaketi sonrasında 3 milyonu aşkın vatandaş Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Konya gibi illere göç etti. Konteyner kentlerin kurulmasıyla birlikte geri dönüşler yaşandı ve 2.5 milyon vatandaşın deprem sonrası başka illerde olduğu tespit edildi. Oy kullanmak için kaydını aldırmayan 1 milyon 662 bin depremzede seçmenin oy kullanabilmesi için AK Parti'de çözüm üretildi. Deprem dolayısıyla il dışına çıkmış fakat ikameti deprem bölgesinde kalan vatandaşlara 14 Mayıs genel seçimlerinde deprem bölgesinde oy kullanabilmeleri için ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak. Bu destekten yararlanmak isteyen depremzedeler AK Parti il başkanlıklarını arayarak bilgi alabilecekler.ANKARA