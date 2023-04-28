TÜBİTAK çadırında çocuklar teknolojiye dokunuyor

2018 yılından beri TEKNOFEST'te yarışlarıyla yer alan TÜBİTAK, Festival Alanı I Blok'ta çeşitli etkinlikler ve sergi ürünleriyle birlikte 950 metrekare standıyla katılımcıları ağırlıyor. Stantta, TÜBİTAK RUTE'nin geliştirdiği Eskişehir 5000 Elektrikli Ana Hat Lokomotifi ve Özgün Motor maketleri sergileniyor. İsteyen çocuklar o maketlerden kendileri yapabiliyor. TÜBİTAK SAGE ise yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE ve KUZGUN füzeleri ile TÜBİTAK standında yerini aldı. Çocuklar bu roketlerin maketini imal edebiliyor.

İMECE'NİN MAKETİNİ YAPIYORLAR

Stantta ziyaretçiler, yılsonunda uzaya fırlatılması planlanan haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ve 15 Nisan'da uzaya fırlatılan yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE maketini inceleme fırsatı buluyor. TÜBİTAK UME, manyetometre, pitot tüp, rubidyum tabanlı atomik saat ve tork çubuğunu stantta sergileniyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere TÜBİTAK uzmanları da TEKNOFEST boyunca kurum standında kendileriyle tanışarak sorularını yöneltme fırsatı buluyor.

HER YIL DAHA GELİŞİYORUZ

Yerli ve Milli teknolojilerimizi tanıtmak çocuklara bu teknolojilerin ulaşılabilirliğini anlatabilmek için onlarca etkinliğin yapıldığı TÜBİTAK çadırında çocuklar İMECE uydusunu görüp maketini yapabiliyor, Roketleri görüp maketini yapabiliyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal SABAH gazetesine yaptığı değerlendirmelerde; "Her geçen yıl kendimizi daha yenileyerek geliyoruz. İlk yıllarda kendi yaptığımız teknolojilerimi tanıtıyorduk. Şimdilerde bu teknolojilerin daha iyisini gençlerimizi çocuklarımız yapabilsin diye bu atmosferi oluşturduk." Dedi.

ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYE DOKUNARAK ÖĞRENİYOR

Başkan Mandal; "Bu teknolojileri oyunlaştırarak tanıtıyoruz. Çocuklar hem İMECE uydumuzu görebiliyor, dokunabiliyor aynı zamanda o uydunun bir maketini inşa ediyor. Alıp götürüyor. Kendisini iklim değişikliği testine sokabiliyor. Çip teknolojisinin nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Özel kıyafetler giydirip sarı odaya giriyorlar. Ve orada çip yapıyorlar. TÜBTAK'ın geliştirdiği kimyasallarla bir suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Televizyonda seyrettiğimiz şeyleri şimdi dokunarak fiziki olarak görerek yapıyorlar" dedi.