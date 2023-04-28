Yağmura rağmen TEKNOFEST coşkusu

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Teknofest'in ilk gününe ise İstanbul'da etkili olan yoğun ve şiddetli yağış damga vurdu. Yoğun yağışa rağmen vatandaşlar TEKNOFEST'e akın etti. Havalimanı girişinde de araç trafiği oluştu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğü TEKNOFEST Festivali'nde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu.Festival, 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Cumhuriyetin 100. yılında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gençleri #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST'te bu yıl 102 farklı kategoride 41 ana yarışma düzenleniyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçtiğimiz yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 7. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve özgüvenli projelerine sahne olacak. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılmasını hedefleyerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek festivalde teknoloji, bilim, havacılık- uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.