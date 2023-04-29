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Giriş Tarihi: 29.4.2023

‘14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun’

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
‘14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun’
Osmanıye'den AK Parti milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkmen beldesinde partililerle bir araya geldi. Toplantı sırasında Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bakan Yanık'ın telefonu aracılığıyla partililere hitap eden Erdoğan, "Bu mübarek cuma gününde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun" dedi. Partililer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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‘14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun’
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