CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor!   Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

Kaya, CHP'nin İzmir'de Atatürk'e karşı olan birisini getirip birinci sıradan aday yaptığını ve söz konusu adayını sakladığını, kampanyada öne çıkarmadığını hatırlattı. Adaylarını neden gizlediklerini merak ettiklerini ifade eden Kaya, "İzmirliler olarak soruyoruz, Atatürk karşıtı adayınız nerede? Sahada yok, sivil toplumun karşısına çıkarmıyorsunuz, sokaklarda posterleri bile yok. Neden çekiniyorsunuz, çıkın adayınızı tanıtın. Ama yapamazsınız. Ne kadar saklarsanız saklayın, hemşehrilerimiz sizi de adayınızı da iyi tanıyor. İzmirliler, 14 Mayıs'ta size sandıkta güçlü bir cevap verecek" dedi.