FETÖ’cülerin ailelerine maddi destek sağlayan şirket sahiplerine operasyon

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Bağımsız Birleşik Kürdistan' hedefleri doğrultusunda 'İdeolojik alan yapılanması'nda oldukları tespit edilen 49 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin PKK soruştmalarında ifadesi alınan ve etkin pişmanlık gösterenlerin beyanlarında olduğu belirlenirken, yurt dışı çıkış kayıtları, kendi aralarında çok sayıda görüşme yaptıkları, örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edildik. Şüphelilerin HTS kayıtları ile açık kaynak araştırma raporlarında ise 'İdeolojik alan yapılanması'nda oldukları ortaya çıktı.

SÖZDE MAĞDURLARA DESTEK

Terör Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik terörizmin finansmanı eylemlerine ilişkin soruşturmada mali analiz raporları, iletişimin dinlenilmesi ve teknik araçlarla izleme tutanakları, örgüt mensuplarına ait dijital materyal incelemelerinden elde edilen deliller sonucunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 4 şirket ile 3'ü şirket sahibi, 2'si kurye olan şüphelilerin, örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış/örgüt üyeliğinden ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, yine örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinden temin edilen paraların 'mağdur aileleri' olarak adlandırılan mensuplarına elden veya ATM lerden kartsız işlemlerle dağıttıkları tespit edildi.