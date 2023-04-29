HDP’den Kılıçdaroğlu’na açık destek

Terör örgütü PKK güdümündeki HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmi olarak ilan etti. HDP'nin bu açıklamasıyla birlikte Kandil-Kılıçdaroğlu arasındaki örtülü işbirliği resmiyet kazanmış oldu. Skandal ortaklığa ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a itiraf niteliğinde açıklamalar yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" ifadelerini kullandı. Seçimlerde HDP'nin desteğine karşılık Kılıçdaroğlu'na Tutum Belgesi'ni şart koşan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu süreçte aktif rol aldığı bildirildi. Kandil'in direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'den tam destek alan Kılıçdaroğlu'nun karşı tarafa nelerin teminatını verdiği ise kafalarda soru işareti oluşturdu.Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bayram sonrası destekleyecekleri adayı artık açık açık duyuracaklarını söylemişti. HDP-Kılıçdaroğlu ortaklığına ilişkin remi açıklamanın hangi gün geleceği merakla bekleniyordu. Açıklama SABAH Gazetesi'nin günler öncesinden işaret ettiği cuma günü geldi. Seçimlere yaklaşık 2 hafta kala Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşacak olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, ortak adayları Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.