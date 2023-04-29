İsmail Saymaz’ın yaratmak istediği algı böyle çöktü! İşte o görüntüler...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, seçim afişinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığını paylaşan CHP'li gazeteci İsmail Saymaz algı yapmak istedi. Ancak Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalif partilerin seçim afişlerinin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığı görüntüler ortaya çıktı. Saymaz'ın yaratmak istediği algı görüntüler ile çöktü.