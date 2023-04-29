Sakarya ulaşımına 84 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün Sakarya'da Bekirpaşa Otoyol Kavşağı açılış törenine katıldı. Bekirpaşa Otoyol Kavşağı'nın 98 metrelik kavşak köprüsü ve 3.1 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolu yapım çalışmalarını başlattıktan sonra şimdi de ayağımızın tozuyla Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolu açılışı için bir araya geldik. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti kadroları olarak milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek milletimizin hak ettiği dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam anlamıyla 24 saat esasına göre gece gündüz büyük bir azimle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ve milletimizi en iyi yere taşımak için güç birliği içinde çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 84 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Açılışı yapılan TEM Otoyolu'ndan şehir merkezine bağlantı sağlayan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı da Sakarya'da başarıyla hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri oldu" dedi. AA