Yaptığımız bu eserler milletimizin geleceği

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Ankara'dan canlı bağlantıyla köprünün açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan şunları söyledi:Adana çevre yolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan, 3 gidiş 3 geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde 2 hatlı bir demiryolu da yer alıyor. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje, vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik.Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedefimize ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye Yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varabilelim. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz. Köprü kurmuyoruz. Tünel açmıyoruz. Baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz. Güvenliğimizi, sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz. Otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz.Birileri varsın, 'Yolları, köprüleri mi yiyeceğiz' desin. 'İHA, SİHA bizi mi doyuracak?' desin. Milletimiz her hizmetin, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, istihdam çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bunun için bize hep destek verdi. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmeyi konuşabiliyorsak bu altyapı sayesindedir.Kendidoğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla Türkiye Yüz yılı için doğru adımlarla hemen şimdi diyerek yolumuza devam ediyoruz. 14 Mayıs'ın inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum.1700 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek. Köprü, Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi ve stadyum güzergâhındaki ulaşımı kolaylaştıracak.Temeli2016'da eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü projesine 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li Başkan Zeydan Karalar "Para yok" diyerek bir çivi dahi çakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. 700 milyon liralık kaynak aktarımı yapıldı ve köprü tamamlandı.MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'deki hizmet bütünlüğünün bir önemli parçası olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışıyla Adana'nın iki yakası bir araya gelmiştir, kültürel bağ kuvvetlenmiştir, ticari hayat canlanmıştır, doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur. O da ülkemizin birleştirici, bütünleştirici bir özelliğine çok yüksek bir katkı sağlamaktadır" dedi.