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Giriş Tarihi: 29.4.2023 11:57

Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

İYİ Parti’den zehir zemberek sözlerle istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TEKNOFEST 2023’ü ziyaret etti.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

Ziyaretini sosyal medyadan duyuran Ağıralioğlu, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ağıralioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gayretler azizdir. Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatanı'na, 783.562 kilometre kare vatan toprağından gönül coğrafyamıza; milli savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa, kalbimiz, desteğimi ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar."

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Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret: Ayaklarına taş değmesin
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