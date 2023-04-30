7’li masa Kandil’ın uşağı olmuş

Rizeli 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Metin Çetin, 9 Şubat 2012'de Hakkâri'nin Çukurca ilçesine sızmak isteyen PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Onbaşı Çetin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verilmişti.Güneysu'da yaşayan şehit babası Ahmet Çetin (65), CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesine tepki gösterdi.Oğlum 2011'de Rize'de üniversite okurken okulun bitimine bir yıl kala asker olmak istedi. Onun isteğini yerine getirdik ve davul zurna ile askere gönderdik. Oğlum 2012'nin şubat ayında hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Şehadete ermeden önce rüyamda oğlumu görmüştüm. Oğlumu kaybettiğim günden beri yüreğim yanıyor.Şimdi ise 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaatlerinde cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde bebek katillerini ve yandaşlarını serbest bırakacağını söylüyor. Oğlum vatanı için mücadele verirken o hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. PKK ile birlikte hareket eden, bebek katili Öcalan'ın heykelini yapacaklarını söyleyen o kişiler bu ülkede barınamaz. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.Eğer burada miting yaparsa (Rize) karşısına çıkıp, bebek katilleriyle neden işbirliği yaptığının hesabını soracağım. Biliyorum ki her zamanki gibi cevap veremeyecek. Çünkü 7'li koalisyon emir aldığı Kandil'in, Amerika'nın, Pensilvanya'nın uşağı olmuşlar.İyi Parti de bunlara göz yumdu. Yazıklar olsun. Ülkeyi eski Türkiye haline getirmek için çalışanlara, milletini perişan etmek isteyenlere, dış güçlerin emir erleri olan millet değil, zillet ittifakına Allah'ım inşallah fırsat vermesin.Bir şehit babası olarak HDPKK ile işbirliği yapanlara hakkımı helal etmeyeceğim.Anne Havva Çetin ise oğlunun vatanı için şehit olduğunu belirtti:Oğlumu toprağa koyalı 11 yıl oldu. O günden bugüne yüreğimin ateşi hiç dinmedi. El bebek, gül bebek büyüttüğüm oğlumu PKK'lı hainler hayattan kopardı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazıklar olsun. O da bir anne ama her zaman ben milliyetçiyim diyordu. Şehit acısını biliyor mu? Bilseydi HDPKK ile aynı safta yer almazdı. Ülkeyi parçalamak, yıkmak istiyorlar. Sakın buraya gelip te helallik istemesinler. Onlara hem bu dünyada hem de ahirette hakkımız helal değildir.Kılıçdaroğlu eğer burada (Rize) miting yaparsa karşısına çıkıp, bebek katilleriyle neden işbirliği yaptığının hesabını soracağım.