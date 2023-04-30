Bay Bay Kemal Kandil uzantılarıyla ne görüştün açıkla!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İzmir Mitingi'nde Gündoğan Meydanı'nı hıncahınç dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti:21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla, alnımıza ne yazılmışsa onun geleceği inancıyla yürüyerek bugünlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle, parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde, kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim, 14 Mayıs, Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı.Bay Bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti. Böyle devlet yönetilir mi? Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki görünürdeki 7 ayağının hepsi birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini diğeri yalanlıyor. Böyle masa olur mu? "Biri, 'Tefecilerden 300 milyar dolar buldum, hemen getireceğim" diyor. Bay Bay Kemal, Allah aşkına artık bıktık senin şu yalanlarından. Bulduysan bu parayı al getir, neyi bekliyorsun? Al gel. Sen getirdin de biz, 'Niye getirdin?' mi dedik. Getir. Eğer Merkez Bankası'na vereceksen Merkez Bankası'na ver.Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz, aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Velhasıl her biri ayrı telden çalıyor, ayrı yöne çekiyor. Bizzat kendilerinin 'Kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı, habire dönüyor, nerede duracağı belli değil. Böylesine çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu? Buradan, İzmir'den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum, siz ne ayaksınız? Ama milletimiz 14 Mayıs'ta bunlara ne ayak olduklarını hatırlatacak.14 Mayıs, Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyasetini emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır.Siz bakmayın bugün birilerinin yine köken ve mezhep istismarıyla ülkeyi yeniden o eski günlerine geri döndürme sevdasına. Artık o eski Türkiye geride kaldı. Bu acıların tekerrür etmemesi için nice sayısız devrimleri hayata geçirdik. Böyle bir teşebbüse en başta gençlerimiz izin vermez. Bunlar, ömürleri boyunca bu ülkeye yaptıkları tek bir hayırlı hizmetleri, kazandırdıkları tek bir eserleri olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır."Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, Yedili Masa bu şehrin insanlarına, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' dedi. Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. Bir tek İzmirlinin, yani sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığım İzmir, Cumhuriyet'in ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın da önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak sağa sola peşkeş çekenlere verilebilecek en güzel cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap, İzmir'in, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır. Biz İzmir için ne gerekiyorsa yaptık. Bay Bay Kemal, sen İzmir'i çamur ve çöpten kurtaramadın.Gündoğdu Meydanı tarihi bir mitinge ev sahipliği yaptı. İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu meydanda, Başkan Erdoğan'a büyük sevgi gösterildi. Meydandan coşkulu sloganlar yükseldi. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile miting alanına gelişinde, cadde üzerinde kırmızı ve beyaz gül atan vatandaşlar tarafından karşılandı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile vatandaşları selamladı.Sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, şunları söyledi: İşte bu anlayışla ülkemizin 81 vilayetinin tamamını geçmişte eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla buluşturduk. İzmir'e de son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 11 bin 415 yeni derslik inşa ettik, 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 18 bin 215 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 12.5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta toplamda 2 bin 610 yataklı, 46 hastane dahil 127 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı Şehir Hastanemizin inşaatı bitti. Bir ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Toplamda 629 bin metrekare olan böyle bir alan üzerine kurulu 333 polikliniğe, 2 bin 60 yatağa sahip bu şehir hastanemizde İzmir her alanda olduğu gibi sağlıkta da inşallah çağ atlayacak.